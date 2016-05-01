البث الحي
منوعات

شاهد: ملكة بريطانيا وأوباما وزوجته في إعلان ترويجي

1/5/2016

ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل في فيديو يروج لحدث رياضي للأفراد المصابين بالجيشين البريطاني والأمريكي وقوات التحالف.

ودشن الأمير هاري حفيد الملكة أولى "العاب إنفكتوس" في لندن في 2014 وستجرى الثانية في أورلاندو بولاية فلوريدا بين 8 و12 مايو/أيار حيث تضم ألعاب قوى وركوب دراجات وسباحة وكرة طائرة وغيرها من الرياضات.

ويظهر الفيديو الأمير هاري وجدته يتلقيان رسالة فيديو من باراك أوباما وزوجته على هاتف ذكي يعدان فيها بمنافسة رياضية أمريكية قوية.

وترد إليزابيث (90 عاما) بالقول "حقا من فضلك". ويقلد هاري إيماءة لجندي أمريكي تظهر في خلفية رسالة أوباما.  

وزار أوباما وزوجته الملكة وزوجها الأمير فيليب في قلعة وندسور الأسبوع الماضي خلال زيارة رسمية لبريطانيا وتناولا أيضا الغداء مع هاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام.

وكانت اليزابيث وهي أقدم ملكة في العالم قد ظهرت في السابق في فيديو يروج لدورة الألعاب الأوليمبية في لندن 2012.

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)