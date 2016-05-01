شاهد: ملكة بريطانيا وأوباما وزوجته في إعلان ترويجي

ظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل في فيديو يروج لحدث رياضي للأفراد المصابين بالجيشين البريطاني والأمريكي وقوات التحالف.

ودشن الأمير هاري حفيد الملكة أولى "العاب إنفكتوس" في لندن في 2014 وستجرى الثانية في أورلاندو بولاية فلوريدا بين 8 و12 مايو/أيار حيث تضم ألعاب قوى وركوب دراجات وسباحة وكرة طائرة وغيرها من الرياضات.

ويظهر الفيديو الأمير هاري وجدته يتلقيان رسالة فيديو من باراك أوباما وزوجته على هاتف ذكي يعدان فيها بمنافسة رياضية أمريكية قوية.

وترد إليزابيث (90 عاما) بالقول "حقا من فضلك". ويقلد هاري إيماءة لجندي أمريكي تظهر في خلفية رسالة أوباما.

وزار أوباما وزوجته الملكة وزوجها الأمير فيليب في قلعة وندسور الأسبوع الماضي خلال زيارة رسمية لبريطانيا وتناولا أيضا الغداء مع هاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام.

وكانت اليزابيث وهي أقدم ملكة في العالم قد ظهرت في السابق في فيديو يروج لدورة الألعاب الأوليمبية في لندن 2012.