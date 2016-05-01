شاهد.. لحظة قصف مشفى القدس في حلب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أذاعته القناة الرابعة البريطانية، يصور اللحظات الأولى لقصف مشفى القدس في مدينة حلب شمال سوريا، عبر كاميرات المراقبة.

ويظهر في الفيديو الدكتور محمد معاذ، طبيب الأطفال الوحيد في المدينة قبل مقتله وهو يسير في طرقات المشفى قبل دوي الانفجار بلحظات. وكان معاذ قد قتل مع العشرات من السوريين نتيجة الغارة التي نفذتها طائرات النظام السوري يوم الأربعاء الماضي.

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية الفرنسية قد أعلنت أن عدد ضحايا قصف مشفى القدس الذي تدعمه في حلب قد وصل إلى 50 قتيلا.