شاهد: سوانزي يهزم ليفربول للمرة الأولى منذ 4 أعوام

حقق نادي سوانزي سيتي، اليوم (الأحد) الفوز الأول له على ضيفه ليفربول منذ 4 أعوام، بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف على ملعب "ليبرتي" بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية سوانزي، الغاني أندريه أيو (هدفين) في الدقيقتين 20 و67، وجاك كورك في الدقيقة 33، بينما أحرز هدف ليفربول، البلجيكي كريستيان بنتيكي في الدقيقة 65.

وشهدت الدقيقة 76 طرد براد سميث لحصوله على الإنذار الثاني، ليلعب ليفربول الدقائق المتبقية له من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفوز اليوم لسوانزي جاء بعد غياب دام 4 أعوام، وتحديدا منذ العام 2012 عندما فاز وقتها بهدف نظيف، ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن سوانزي سيتي من تحقيق الفوز على ليفربول.

واهتزت شباك ليفربول بالأهداف للمباراة رقم 11 له خارج ملعبه ضمن آخر 13 مواجهة خاضها خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك، أصبح ليفربول خارج حسابات التأهل لدوري أبطال أوربا في الموسم المقبل، بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين مانشستر سيتي الرابع إلى تسع نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

ويتصدر ليستر سيتي ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة بفارق ثماني نقاط عن مطارده توتنهام.