شاهد: رياضة حديثة تمنحك فرصة لرؤية القاهرة بشكل مختلف

أصبح بإمكان هواة رياضة الطيران بالمظلات أو "الباراغليدنغ" في مصر التدرب على هوايتهم في إحدى المدارس التي بدأت العمل منذ ثلاث سنوات.

وتختلف هذه الرياضة عن رياضة القفز بالمظلات، إذ لا يقفز المتسابق من طائرة ولكنه يقوم بالعدو ضد اتجاه الرياح من مكان مرتفع نسبيا ليتمكن من الطيران والحفاظ على المظلة مفتوحة.

وتتطلب ممارسة تلك الرياضة ظروفا جوية معينة للمبتدئين ليتمكنوا من التعلم وهي أن تكون سرعة الرياح في حدود 15 كيلومترا في الساعة وأن تُمارس في منطقة وعرة ومرتفعة نسبيا.

ويقول المدرب إن اللياقة البدنية تعد هي الأساس في عملية التدريب وليس الوزن كما قد يعتقد البعض.

وتبلغ تكلفة الدورة التي تستمر خمسة أيام ما يوازي مئتي دولار.

ويشارك نحو عشرة طلاب في كل دورة من الدورات التي تنظمها المدرسة مرتين شهريا.