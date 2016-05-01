شاهد: ربات بيوت يقدمن وجبات صحية للمدارس في الأردن

يقدم برنامج الأغذية العالمي طعاما للعشرات من أطفال المدارس في الأردن في محاولة لمنع الجوع من أن يصبح عائقا يحول دون استكمال تعليمهم.

ويتعاون البرنامج مع جمعيات خيرية محلية وربات بيوت في إعداد وجبات غذائية طازجة وصحية للأطفال في ربوع المملكة الأردنية.

ويستهدف برنامج الأغذية العالمي والحكومة الأردنية الوصول إلى نحو 320 ألف طفل في المناطق الأكثر احتياجا والتي لا يتوفر فيها أمن غذائي في المملكة بنهاية 2016.

وبتداخل البرنامج مع المجتمعات المحلية، فهو يوفر للنساء فرص عمل وبالتالي دخلا ثابتا.

وقالت امرأة تعمل مع البرنامج تدعى "نسرين أبو دلو" إن عثورها على فرصة عمل جيدة جعلها امرأة أكثر سعادة.

ولا يهدف برنامج الأغذية العالمي إلى جعل الأطفال أكثر صحة فقط لكنه يسعى أيضا إلى أن يستمروا في مدارسهم.

ويشمل برنامج التغذية المدرسية في الأردن أطفال اللاجئين السوريين في المملكة أيضا ليجعلهم يشعرون أنهم موضع ترحيب في البلاد.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي وجبات مدرسية لأكثر من 20 مليون طفل كل عام.

ويمثل اللاجئون السوريون نحو عشرة في المئة من سكان الأردن الأمر الذي يمثل ضغطا على الموارد في وقت تشهد فيه المملكة تحديا اقتصاديا هائلا.