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شاهد: أنصار الصدر يفضون اعتصامهم من المنطقة الخضراء

1/5/2016

أعلن أنصار التيار الصدري المعتصمون في ساحة الاحتفالات الكبرى بالمنطقة الخضراء ببغداد إنهاء اعتصامهم والانسحاب من المنطقة بعد 24 ساعة من عبور أسوار المنطقة شديدة التحصين واقتحام مقر البرلمان.

وقال متحدث باسم المعتصمين إن القرار جاء بسبب تزامن الاعتصام مع مناسبة زيارة الكاظم، الإمام المعصوم السابع لدى الشيعة، داعيا في الوقت ذاته إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل لتجديد المطالبة بتشكيل حكومة كفاءات من المستقلين على أن يصوت عليها مجلس النواب خلال جلسة واحدة. 

وكان المئات من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى قد اقتحموا مقر البرلمان يوم السبت،  ونصبوا خياما بجوار المبنى بعد أن ندد الصدر بإخفاق السياسيين في إصلاح نظام "المحاصة" السياسية الذي تلقى عليه مسؤولية تفشي الفساد.

وكان دخول المنطقة الخضراء سلميا بوجه عام في بدايته إلا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية مع غروب الشمس في محاولة لمنع دخول المزيد من المتظاهرين. وقالت مصادر الشرطة إن نحو 12 شخصا أصيبوا.

وحذر رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" من أن الأزمة السياسة المستمرة منذ أشهر والتي نجمت عن جهوده لإجراء تعديل حكومي قد تعيق الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال وغرب العراق.

وفشل البرلمان في استكمال النصاب القانوني يوم السبت للتصويت على تعديل وزاري اقترحه "العبادي" بعد التصديق على عدد قليل من الوزراء يوم الثلاثاء رغم مقاطعات من النواب المنشقين.

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