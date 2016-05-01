زيادة الحد الأدنى للأجور في فنزويلا بنسبة 30%

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)

رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ليل السبت الحد الأدنى للأجور 30% وسط ارتفاع مستوى التضخم والذي دمر القوة الشرائية في هذه البلاد التي تواجه أزمات.

وابتداء من أول مايو/ أيار سيقفز الحد الأدنى للأجور إلى 15051 بوليفار شهريا وهو ما يساوى 15.05 دولار بأقوى سعر صرف رسمي ولكن 13.50 دولار بسعر السوق السوداء. ورفع مادورو أيضا قيمة بطاقة طعام شهرية إلى 18585 بوليفار، أي نحو 17 دولارا بسعر السوق السوداء.

واحتفى الرئيس بأن هذه الزيادة ستكون الزيادة الثانية عشرة منذ انتخابه رئيسا للبلاد في أبريل/ نيسان 2013 بعد وفاة سلفه هوغو تشافيز.

وقال الرئيس في كلمة استغرقت ساعات في التلفزيون الرسمي إنه لا يمكن أن ينجز ذلك "سوى رئيس مثل نيكولاس مادورو ابن هغجو تشافيز".

ويرد منتقدون بأن الزيادات المتكررة في الأجور تكشف الفشل الذريع للحكومة في وقف التضخم والركود العميق.

وقال زعيم المعارضة إنريكي كابريليس على تويتر إن "زيادات هذا الرجل مضحكة. التضخم يرتفع بشكل كبير." وأضاف إن التضخم في شهر/ مارس آذار بلغ 20 في المئة.

ومنذ تولي مادورو السلطة هبطت قيمة البوليفار 98% مقابل الدولار في السوق السوداء. وارتفع التضخم بشكل كبير.

ويدعي الرئيس أن معارضة مدعومة من الولايات المتحدة تشن "حربا اقتصادية" ضده من خلال تأجيج التضخم وإخفاء السلع النادرة.