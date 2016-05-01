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حملة لتعطيل الحسابات على فيسبوك دعما لحلب

30/4/2016

الحملة تهدف إلى لفت الانتباه إلى ماساة مدينة حلب السورية

دعا نشطاء على  "فيسبوك" مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إلى تعطيل حساباتهم دعما لمدينة حلب السورية.

وقال الداعون للحملة إن الرئيس السوري بشار الأسد يحرق حلب والنظام الأمريكي يدعم هذا الدمار، كما أن الفيسبوك مسيس يسكت عن هذه الفوضى.

وحملت الحملة عنوان "  تعطيل الحساب اللية دعما لحلب"، وتهدف فكرتها إلى مشاركة مئات الآلاف من المستخدمين إلى تعطيل حساباتهم للتأثير على أرباح فيسبوك للفت الانتباه نحو قضية حلب.

وتعمل الحملة على تعطيل الحسابات الشخصية على فيسبوك بدءا من الـ12 منتصف ليلة الأحد بالتوقيت المحلي لمدينة حلب، على أن تفتح الحسابات، الاثنين 1 مايو عند منتصف الليل.

ويشار إلى أن مؤسس ومدير موقع فيسبوك مارك زوكربيغ قد أظهر تضامنا مع الفرنسيين خلال الهجمات التي تعرضت باريس، وكذلك أظهر تضامنا مع المثليين على موقع فيسبوك.

المصدر : الجزيرة مباشر
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