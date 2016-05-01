ترامب لا يستبعد استخدام أسلحة نووية ضد تنظيم الدولة

دونالد ترامب (أرشيف)

قال دونالد ترامب، الذي يتصدر قائمة المرشحين عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية إنه لا يستبعد استخدام الأسلحة النووية ضد تنظيم الدولة إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

واضاف الملياردير ترامب خلال مقابلة مع شبكة (إن بي سي) الأمريكية أنه على الرغم من أنه يجد أن السلاح النووي أمر مفزع، غير أنه لا يستبعد استخدامه لمواجهة تنظيم الدولة.

وتابع أن قوة السلاح خاصة السلاح النووي تعتبر مشكلة العالم الكبرى في الوقت الراهن غير أنه لا يريد استبعاد أي شيء من أجل القضاء على التنظيم. وأشار إلى أنه لن يكون سعيدا عند استخدام هذه الأسلحة، قائلا إنه سيكون آخر شخص يلجأ إلى السلاح النووي. وأشار إلى أن سياسته الخارجية يجب أن تعتمد على عدم القدرة على التنبؤ بها، لافتا إلى أنه لا يريد أن يعلم تنظيم الدولة ما هو عازم على فعله.