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انتشال مسن حيا من تحت الأنقاض بعد أسبوعين

1/5/2016

انتشال مسن حيا من تحت الأنقاض بعد أسبوعين

انتشل عمال الإنقاذ رجلا مسنا يبلغ من العمر 72 عاما، من تحت الأنقاض غرب الاكوادور بعد أن ظل محاصرا لمدة أسبوعين تقريبا منذ وقوع الزلزال.

وقالت السفارة الفنزويلية في العاصمة كيتو، في بيان يوم السبت، نقلا عن فريق بحث فنزويلي قوله إنه تمكن من تحديد موقع الرجل يوم الجمعة الماضية بعد أن سمعه الفريق "يصدر أصواتا في المنزل المنهار جزئيا" في مقاطعة مانابي الساحلية.       

وأفاد البيان أن الرجل يدعى مانويل فاسكيز، ويعاني من الفشل الكلوي والجفاف وفقد ثلاثة أصابع من قدمه، وتم نقله إلى مستشفى قريب.

ووفقا للأرقام الحكومية فإن الزلزال الذي ضرب البلاد في 16 من شهر أبريل/ نيسان أودى بحياة 660 شخصا، فيما لا يزال 32 في عداد المفقودين فضلا عن أكثر من 4600 جريح.  وقال مسؤولون إن أكثر من 22 ألف شخص لا يزالون في ملاجئ الطوارئ بعد أسبوعين من الهزة التي بلغت شدتها  7.8 درجة على مقياس ريختر.

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