الولايات المتحدة: وقف إراقة الدماء في حلب "أولوية"

جون كيربي-متحدث باسم الخارجية الأمريكية(أرشيف)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن الولايات المتحدة تعمل على "مبادرات محددة" للحد من العنف في سوريا وتعتبر وقف إراقة الدماء في حلب أهم أولوية.

وأضاف جون كيربي في بيان أن وزير الخارجية جون كيري أوضح أن الولايات المتحدة تريد أن تمارس روسيا ضغوطا على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لجعلها توقف" الهجمات الجوية العشوائية" على حلب.

وفصل البيان اتصالات أجراها كيري خلال اليومين الماضيين مع ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ومع رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية.

وأضاف كيربي"أكد كيري في الاتصالين أن الجهود المبدئية لتأكيد وقف العمليات القتالية في اللاذقية والغوطة الشرقية ليست قاصرة على تلك المنطقتين وأن الجهود لتجديد وقف القتال لابد وأن تشمل حلب".