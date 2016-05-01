العمال العرب يتساءلون: بأي حال عاد عيدهم؟

عمال غزل المحلة – مصر

يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الموافق 1 من مايو/أيار، والذي أقرته منظمة العمل الدولية. وبعد خمسة أعوام من انطلاق شرارة ثورات الربيع العربي التي كان العمال ومطالبهم محركها ووقودها، تزداد معاناة العمال العرب وتتصاعد احتجاجاتهم دفاعاً عن حقوقهم الممثلة بالأجور العادلة، والضمانات الصحية والاجتماعية، والحريات النقابية. وتتشابه إلى حد كبير مشكلات العمال العرب، ونتناول بلدين من دول الربيع العربي هما: مصر واليمن.

في مصر: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا أمس السبت بهذه المناسبة ذكر فيه أن حجم قوة العمل بلغ 28.4 مليون فرد عام 2015 بزيادة قدرها 487 ألف عن العام السابق، وبلغت نسبة البطالة 12.8% من إجمالي قوة العمل بمقدار 3.6 مليون متعطل، وبلغ معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29) سنة من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 33.2 % من إجمالي قوة العمل.

قتل واعتقال وتشريد

يقول النائب البرلماني السابق أحمد شابون للجزيرة مباشر إن "الاحتفال بعيد العمال يأتي والعمال يعيشون أسوأ أحوالهم وأيامهم، فهم بين معتقل أو مطارد أو مفصول من عمله أو مغلق مصنعه أو مخصوم من راتبه أو محروم من علاوته وحافزه، فأي عيد هذا الذي يحتفل به النظام الانقلابي في مصر؟ فالمصانع أغلقت والعمال شردت والأسعار اشتعلت".

أما صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب سابقا فيقول: في هذا اليوم الذى يعترف العالم فيه بقيمة العامل وأهمية العمل في بناء الأوطان، يتطور البناء العمالي وتسمو مطالب العمال.

ويضيف: لقد ظل العمال في مصر قابضون على الجمر منذ ثورة يوليو/تموز 52 وحتى ثورة 25يناير/كانون ثان على أمل أن تتحقق أحلامهم في قانون عمل يوازن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وقانون للحريات النقابية يحقق الاستقلالية الكاملة للعمال في تكوين نقاباتهم العمالية، وقانون يصلح هيكل الأجور يحدد الحد الأدنى للأجور بما يحقق حياة كريمة للعمال، إلا أن العمال في مصر محرومون من هذه الحقوق بعد أن استولت المؤسسة العسكرية على الاقتصاد، وفرضوا قوانين ظالمة على العمال.

واعتبر أبو الفتوح أنه لابد للطبقة العمالية إدراك أنه لا ضمان لإعادة تشغيل المصانع والشركات المغلقة، وإلغاء التمييز بين العمال إلا بعودة شرعية ثورة يناير، ولابد أن تدرك الطبقة العمالية أنها قوه مؤثرة قادرة على صياغة مستقبل مزدهر.

العمال الأكثر تضررا

أما البرلماني السابق والقيادي العمالي مصطفي محمد فيقول: يعد الحراك العمالي المتصاعد منذ عام 2008 الذي بدأ بإضراب عمال المحلة والذي سرعان ما تحول من إضراب عمالي إلي إضراب شامل هو بداية مرحلة المخاض الذي مرت به ثورة يناير 2011، وقد أدركت الثورة المضادة حقيقة وخطورة دور العمال في ثورة يناير، ومن ثم كان للعمال وللقيادات العمالية النصيب الأكبر من الاضطهاد، المتمثل في فصل الآلاف من وظائفهم وسجن واعتقال الآلاف، والأحكام الجائرة بحق الكثير من العمال والقيادات العمالية التي وصلت إلي حد المؤبد والإعدام .

ويضيف أن الطبقة العمالية تعد الأكثر تضررا من الانقلاب، لكونها الطبقة الأكثر فقرا والحلقة الأضعف في المجتمع؛ فالمصانع أغلقت وتم تشريد العمال، والنقابات تم تجميد نشاطها، والاحتجاجات يتم قمعها، والفقر يزداد والبطالة تتفاقم، معتب أن هذا تسبب في حالة من الكبت توشك أن تؤدي إلي انفجار العمال مرة أخري.

اليمن .. موت وخراب ديار

وفي اليمن يدفع العديد من العمال حياتهم جراء الأعمال الخطرة التي يمارسونها وسط غياب إجراءات السلامة المهنية، ورفض معظم أرباب العمل مساعدة من يصاب أو يموت أثناء العمل، إذ إن القانون لا يلزم رب العمل بأي تعويض، ناهيك عن أن القوانين اليمنية لا تشمل العمالة غير المنظمة، ومن الصعب الحصول على الحقوق، فالأمر يتطلب وقتاً ومالاً لمتابعة القضايا التي ينتهي أغلبها بالحل الودي على أن وفاة العامل "قضاء وقدر" وقد لا يُلزَم رب العمل بأي شيء تجاه أسرة العامل المتوفى.

ويصنف نحو مليون عامل في اليمن ضمن العمالة غير المنظمة، يعملون في قطاعات عديدة، منها البناء والتشييد التي تعتبر من المهن الخطرة باليمن التي لا يتمتع معظم العاملين فيها بالحماية القانونية أو التأمينات الاجتماعية، ووفق الجهاز المركزي للإحصاء، يوجد فقط 9000 عامل مدرجة أسماؤهم في مجال البناء والتشييد يعملون في 664 منشأة، يتمتعون بحقوقٍ مضمونة وفقاً لقانون العمل اليمني، الذي نص "على صاحب العمل عند تشغيل أي منشأة جديدة أن يوفر شروط السلامة والصحة المهنية فيها وعلى الوزارة المختصة التأكد من توافر الشروط والظروف الملائمة للسلامة والصحة المهنية".

الحرب والبطالة

ويقدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عدد من فقدوا أعمالهم بسبب الحرب بحوالي 3 ملايين عامل من مختلف القطاعات، ووفق نتائج أول مسح شامل للقوى العاملة في اليمن، أعدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، فإن حجم العمالة بلغ 4.2 ملايين شخص لم تتجاوز نسبة النساء بينهم 7%.

وبالإضافة إلى الأجواء الخطرة التي يعيشها العمال أثناء ممارسة أعمالهم، فهم يعيشون في دائرة الفقر، حيث حددت الدولة الحد الأدنى للأجور بنحو 20 ألف ريال يمني شهرياً (80 دولاراً)، دون مراعاة ارتفاعات السعرية، مما يجعل الفئة العاملة داخل دائرة الفقر، كما أن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص لا تلتزم بهذا الحد الأدنى، كما أن حوالي 70% من العاملين في القطاع الخاص يعملون بدون عقود تضمن حقوقهم، الأمر الذي يزيد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.