الشرطة المصرية تعتقل صحفييّن بعد اقتحام نقابتهم

تحتل مصر المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر حبسا للصحفيين ـ أرشيف

داهمت قوات الشرطة المصرية مساء اليوم الأحد مقر نقابة الصحفيين المصريين بوسط القاهرة وألقت القبض على صحفييّن اثنين معارضين، لاتهامهما بالتحريض على التظاهر، بحسب نقيب الصحافيين يحيى قلاش.

وأكد قلاش أن "هذه أول مرة تداهم فيها الشرطة المصرية النقابة" مؤكدا أنها "أوقفت الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين كان صدر بحقهما أمر ضبط وإحضار" من النيابة العامة.

ونقلت فرانس برس عن مصادر قضائية أن نيابة شبرا الخيمة أصدرت قرارا بضبط واحضار بدر والسقا المتهمين بالتحريض على التظاهر بالمخالفة لقانون التظاهر المثير للجدل الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وعمرو بدر يترأس موقع "بوابة يناير" الإلكتروني المعارض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعمل محمود السقا صحفيا بالموقع نفسه.

وكتب بدر الجمعة على صفحته على فيسبوك أن قوات الشرطة داهمت منزله، ومنزل السقا ثم أعلن الصحفيان بعد ظهر السبت أنهما بدا اعتصاما في مقر نقابة الصحفيين احتجاجا على "التعسف الأمني واقتحام منزلينا".

وكان عمرو بدر أعلن على فيسبوك أنه سيشارك في المظاهرات التي نظمت في 15 أبريل/ نيسان الماضي ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألقت قوات الأمن القبض في 25 نيسان/أبريل على 33 صحفيا أثناء تغطيتهم للمظاهرات وتم الإفراج عن معظمهم بعد ساعات.

وتقدم مجلس نقابة الصحفيين الخميس الماضي ببلاغ الى النائب العام "ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما بسبب الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء ممارستهم لعملهم".