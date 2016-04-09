مظاهرات ضد رئيس الوزراء البريطاني على خلفية وثائق "بنما"

تظاهر المئات من البريطانيين أمام مقر رئاسة الوزراء، في العاصمة لندن، على خلفية وثائق بنما، التي كشفت امتلاك والد رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، لشركة "أوفشور" في بنما.

وشركات أو مصارف "أوفشور"، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

ونُظمت المظاهرة بدعوة من عدة منظمات مجتمع مدني، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحت شعار "ديفيد كاميرون: إما أن تغلق الملاذ الضريبي أو تستقيل".

وردد المتظاهرون شعارات "استقل كاميرون" و"على كاميرون الرحيل فورا"، و"اطردوا المحافظين"، و"كاميرون استقل ثم انتقل إلى بنما".

وكانت وثائق بنما كشفت امتلاك والد كاميرون (لان) المتوفى عام 2010، لشركة أوفشور في بنما، إلا أن كاميرون نفى، بداية الأسبوع الحالي، أن تكون له أية أسهم في شركة أوفشور أو أي مكان آخر، ثم أعلن أمس الأول، أنه كان يمتلك مع زوجته أسهما في الشركة، إلا أنهما باعا أسهمهما، مقابل 30 ألف سترليني، قبل توليه رئاسة الوزراء، عام 2010.

تجدر الإشارة أن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً، حيث أشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها "الغارديان" البريطانية، و"سودوتش زايتونغ" الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسيًا، بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات "أوفشور".

وأطلق اسم "وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.