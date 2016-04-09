مصر: رفضنا طلب إيطاليا تسليم سجل مكالمات لمواطنينا

سليمان: إيطاليا طلبت سجل مكالمات آلاف المواطنين ونحن رفضنا

قال مساعد النائب العام المصري، المستشار مصطفى سليمان، إن إيطاليا رهنت الاستمرار في التحقيق المشترك مع الوفد القضائي المصري في قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني بتسليم السلطات المصرية سجل مكالمات آلاف المواطنين المصريين المحيطين بأماكن سكن واختفاء ريجيني ومكان العثور على جثمانه.

وأضاف النائب العام المساعد خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة السبت بعد عودته من إيطاليا، أن الوفد المصري الذي زار روما رفض رفضا قاطعا تسليم سجلات المكالمات الخاصة بآلاف وربما مليون مواطن مصري في المناطق الثلاث المذكورة نظرا لمخالفة ذلك الإجراء للدستور والقانون المصري، على حد قوله.

وأوضح سليمان أن الوفد المصري كان يضم اثنين من النيابة العامة وعددا من ضباط وزارة الداخلية، وأن الزيارة تمت إعمالا لمبدأ المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل التي طلبتها السلطات الإيطالية والمبدأ الثاني تنفيذا لما اتفق عليه مع النائب العام المصري في 14 من مارس/ آذار أثناء زيارة المدعي العام الإيطالي للقاهرة.

وأضاف أن الوفد المصري تحدث مع الجانب الإيطالي عن اختفاء المواطن المصري "عادل معوض" وطلب موافاته بالمعلومات التي توصلت إليها الشرطة الإيطالية على مدار الشهرين الماضيين مؤكدا أنهم لم يصلوا لمعلومات بشأنه.

ورفض النائب العام المساعد الحديث بشأن مجريات القضية مبررا ذلك بأنها مازالت قيد التحقيق وأصر على أن يكون حديثه متعلقا بالزيارة الأخيرة للوفد المصري فقط.

وعثر على الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مقتولاً في القاهرة في فبراير/شباط الماضي وألقت السلطات المصرية القبض على مجموعة من الأشخاص واتهمتهم بقتله لكن إيطاليا رفضت تلك الرواية خاصة مع شكوك بأن ريجيني لقي حتفه على يد جهات تحقيق مصرية.