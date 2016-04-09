مصر تخفض دعم المواد البترولية في الموازنة المقبلة

محطة محروقات في مصر-غيتي(أرشيف)

خفضت مصر دعم المواد البترولية في الموازنة المقبلة بنسبة تتجاوز 40%، ما ينذر بزيادة حادة في أسعار المحروقات في البلد الذي يعاني أزمات اقتصادية طاحنة.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية في موازنة 2016-2017 إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016.

كان رئيس الوزراء المصري "شريف إسماعيل" قال في ديسمبر/ كانون الأول إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 في المئة على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو/ تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المئة.

أضاف الجارحي أن مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 مليار جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 مليار جنيه في 2015-2016.