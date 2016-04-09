مصر تبدي انزعاجها من موقف روما إزاء تحقيق ريجيني

مصر تبلغ إيطاليا انزعاجها من موقف روما إزاء تحقيق ريجيني

قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أبلغ نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم السبت انزعاجه إزاء موقف الحكومة الإيطالية من التحقيق الجاري في مقتل الباحث جوليو ريجيني.

واستدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة للتشاور أمس الجمعة بعد أن أوقفت التعاون مع القاهرة في التحقيق قائلة إن الجانب المصري يرفض تسليمها ما يمكن أن يوفر الأدلة في القضية.

وقال أبو زيد في بيان نشر على صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك إن شكري عبر خلال اتصال هاتفي مع جنتيلوني عن "الانزعاج من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف."

وأضاف المتحدث أن شكري قال إن الجهد الذي بذلته مصر في التحقيق المستمر "يتناقض مع قرار النيابة العامة الإيطالية بتعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية… هذا المنحى يثير علامات استفهام" بما في ذلك بشأن قرار استدعاء السفير.