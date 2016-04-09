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محطة كهرباء غزة تتوقف عن العمل

9/4/2016

توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، اليوم (السبت) عن توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، بسبب استمرار فرض ضريبة المحروقات "البلو" على الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

وقالت السلطة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، إن "المحطة توقفت عن العمل، بسبب استمرار فرض حكومة التوافق الفلسطينية لضريبة المحروقات (البلو) على سعر الوقود".

وطالبت السلطة، الحكومة بإعفائها من ضريبة الـ "البلو" كما كان معمولاً به طوال أشهر ماضية.

وأكدت أنها تبذل جهوداً مع الجهات المسؤولة لتمديد الإعفاء وتجاوز "الأزمة الإنسانية".

وضريبة "البلو" هي نوع من الضرائب التي تُفرض على كافة أنواع الوقود المباع في السوق الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أوفي قطاع غزة.

يشار إلى أن حكومة التوافق تقوم بشكل استثنائي بإعفاء قطاع غزة من هذه الضريبة لشهور معينة، بهدف دفع المستهلكين إلى سداد الالتزامات المالية.

وتطالب شركة كهرباء غزة وحركة حماس منذ سنوات، بإعفاء القطاع من هذا النوع من الضرائب الذي يتسبب بخفض إنتاج محطة التوليد من الكهرباء.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح) وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاد الوقود، 60 ميغاوات.

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