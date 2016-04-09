كبير أساقفة كانتربري يكتشف أنه "ابن غير شرعي"

جاستن ويلبي كبير أساقفة كانتربري-غيتي

اكتشف كبير أساقفة كانتربري أنه ابن شرعي حملت به أمه قبل أيام من زواجها برجل آخر.

وقال "جاستن ويلبي" كبير أساقفة كانتربري أمس الجمعة إنه اكتشف أن أباه هو السكرتير الخاص السابق للزعيم البريطاني الراحل "ونستون تشرشل".

وقال ويلبي (60 عاما) في موقعه الرسمي على الإنترنت "اكتشفت الشهر الماضي أن والدي البيولوجي ليس جافين ويلبي بل في الحقيقة هو الراحل سير أنتوني مونتاج براون". وأضاف "هذا يأتي كمفاجأة كاملة".

وقال "ويلبي" وهو الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية التي تضم نحو 85 مليون مسيحي في كل أنحاء العالم إن أمه جين وليامز ووالده الراحل جافين ويلبي كانا مدمنين للكحوليات عندما كان طفلا.

وأضاف أن أمه "لم تقترب من الكحول لأكثر من 48 عاما".

وقالت أم ويلبي، التي تزوجت مرة أخرى وتحمل الآن لقب "ليدي وليامز أوف إيلفيل" في بيان، إنها عاشت مع ويلبي "زواجا مختلا قصيرا".

وأضافت أن دليل الحمض النووي (دي.ان.إيه) لأبوة ابنها يعد "صدمة لا تصدق تقريبا".

وأضافت "بالرغم من عدم تذكري للأحداث بشكل كامل فإنني أدرك الآن أنه في الأيام التي سبقت زواجي المفاجئ وبدافع من احتساء الطرفين كمية كبيرة من الكحول ذهبت إلى الفراش مع أنتوني مونتاج براون".

وتابعت "ويبدو أن الاحتياطات التي اتخذت في ذلك الوقت لم تنجح وحملت في هذا الابن الرائع نتيجة لذلك".

وتابعت أن ابنها ولد بعد تسعة أشهر من زواجها من ويلبي في 1955 مضيفة أن هذا الزواج انتهى في 1958.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "تليغراف" البريطانية أن اختبارات (دي.ان.إيه) أجريت بعد أن جمعت الصحيفة أدلة تشير إلى أن براون هو والد ويلبي. ونصب ويلبي كبيرا لأساقفة كانتربري في 2013.