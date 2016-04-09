في المستقبل: السداد بـ"ساعة آبل" أو "الهاتف الذكي"

الأموال السائلة ستنقرض، وسندفع بساعة أبل أو بالهاتف الذكي (غيتي)

أعرب الألماني "غونتر أوتينغر" المفوض الأوربي للاقتصاد الرقمي عن اعتقاده بحتمية نهاية الدفع النقدي.

وخلال ندوة لشركة (ديلوتي) للاستشارات في مدينة شتوتجارت الألمانية، قال أوتينغر "الأموال السائلة ستنقرض، وسندفع بساعة آبل أو بالهاتف الذكي".

ورأى أوتينغر أن الألمان في مسائل الدفع "أكثر تحفظا" مقارنة بالفنلنديين والدنماركيين، مشيرا إلى أن الألمان في الماضي تمسكوا لفترة طويلة بالشيكات كما أن بطاقات الخصم ظلت شائعة على مدار فترة طويلة.

وأكد المسؤول الأوربي أن المدفوعات النقدية ستنتهي وأن المعاملات سيتم نقلها لتكون بالوسائل الرقمية.

وأعرب السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن رفضه لإلغاء العملة الورقية فئة الـ500 يورو، وهو الإجراء الذي يفكر فيه البنك المركزي الأوربي، داعيا إلى ترك ذلك للسوق وللطلب المنخفض في المستقبل القريب بدلا من التدخل التنظيمي من قبل البنك المركزي الأوربي.

وأضاف " نصيحتي لا تلغوا فئة الـ500 يورو ودعوا السوق يفعل ذلك".

واختتم أوتينغر كلامه قائلا إن الدفع غير النقدي سيتحول في ظل التكنولوجيا الرقمية إلى عادة استهلاكية أكثر شيوعا، وستتحول الأموال النقدية إلى ضحية لهذا الاتجاه لكنه لم يحدد موعدا بعينه لهذا التحول.