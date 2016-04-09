فيديو: كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا لـ"ضرب أمريكا"

أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت أنها أجرت بنجاح اختبارات لمحرك صاروخ باليستي جديد عابر للقارات سيمنحها القدرة على شن هجمات نووية على الولايات المتحدة.

وفي حال ثبتت صحة الأنباء الخاصة بالاختبار فستكون تلك خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، التي أجرت تجربة نووية رابعة في وقت سابق من هذا العام.

ويقول مسؤولون كوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية ليس لديها حتى الآن صاروخا باليستيا عابر للقارات موثوق به، ناهيك عن القدرة على تسليحه برأس حربي نووي.

وأظهرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية في 9 مارس / آذار صورة لزعيم البلاد كيم جونغ اون

مبتسما مع العلماء النوويين بجانب ما يبدو أن نموذج لجهاز إطلاق رأس حربي نووي، ليعلن كيم نجاح بلاده في تصغير الرؤوس الحربية لاستخدامها في الصواريخ الباليستية.

الاختبار، الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة ما تعتبره واشنطن وحلفائها استفزازات من كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى الشهر الماضي في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي أنشطة بالستية لكوريا الشمالية.