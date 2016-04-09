البث الحي
منوعات

فيديو: ريال مدريد يكتسح إيبار برباعية في الليغا

9/4/2016

سجل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو  هدفا وصنع هدفين ليستعيد ريال مدريد اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام فولفسبورغ الألماني أوربيا ، ويواصل الفريق تشديد الخناق على أتلتيكو  مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكاسح 4 / صفر على  إيبار اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ورفع الريال رصيده إلى 72 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين أمام أتلتيكو وبفارق أربع نقاط خلف برشلونة انتظارا لما ستسفر عنه مباراتا أتلتيكو مع إسبانيول وبرشلونة مع ريال سوسييداد اليوم أيضا في نفس المرحلة.

ويمثل الفوز أفضل استعداد للريال قبل مباراته المرتقبة أمام فولفسبورغ  يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي والتي  يسعى الريال من خلالها إلى الرد على هزيمته صفر / 2 أمام فولفسبورج  ذهابا يوم الأربعاء الماضي من أجل العبور للمربع الذهبي بالبطولة.

وحسم الريال المباراة في شوطها الأول برباعية نظيفة أحرزها الكولومبي جيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو وخيسي  رودريجيز في الدقائق الخامسة و18 و19 و39 فيما بات محاولات الفريقين بالفشل في الشوط الثاني ليتجمد رصيد إيبار عند 38 نقطة في المركز التاسع  بعدما نال الهزيمة السادسة له مقابل تعادلين في آخر ثماني مباريات خاضها  بالمسابقة.

ورفع رونالدو بهذا رصيده إلى 30 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة.

 

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)