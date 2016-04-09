فيديو: ريال مدريد يكتسح إيبار برباعية في الليغا

سجل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وصنع هدفين ليستعيد ريال مدريد اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام فولفسبورغ الألماني أوربيا ، ويواصل الفريق تشديد الخناق على أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكاسح 4 / صفر على إيبار اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ورفع الريال رصيده إلى 72 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين أمام أتلتيكو وبفارق أربع نقاط خلف برشلونة انتظارا لما ستسفر عنه مباراتا أتلتيكو مع إسبانيول وبرشلونة مع ريال سوسييداد اليوم أيضا في نفس المرحلة.

ويمثل الفوز أفضل استعداد للريال قبل مباراته المرتقبة أمام فولفسبورغ يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي والتي يسعى الريال من خلالها إلى الرد على هزيمته صفر / 2 أمام فولفسبورج ذهابا يوم الأربعاء الماضي من أجل العبور للمربع الذهبي بالبطولة.

وحسم الريال المباراة في شوطها الأول برباعية نظيفة أحرزها الكولومبي جيمس رودريجيز ولوكاس فاسكيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو وخيسي رودريجيز في الدقائق الخامسة و18 و19 و39 فيما بات محاولات الفريقين بالفشل في الشوط الثاني ليتجمد رصيد إيبار عند 38 نقطة في المركز التاسع بعدما نال الهزيمة السادسة له مقابل تعادلين في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

ورفع رونالدو بهذا رصيده إلى 30 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة.