فيديو: الفتح الرباطي يسحق فيلا الأوغندي بسباعية نظيفة

اقترب فريق الفتح الرباطي المغربي من التأهل لدور الستة عشر ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه سبورت فيلا الأوغندي 7 / صفر (الجمعة).

وسجل أهداف الفتح الرباطي مراد باتنا وسي اسس ماندو وعبد السلام بنجلون والمهدي باسل ومروان سعدان ويوسف الكناوي ومحمد فوزير في الدقائق 26 و34 و40 و48 و70 و81 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز الكبير يحتاج الفتح الرباطي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة حتى ستة أهداف نظيفة في مباراة الإياب التي ستقام بأوغندا للتأهل للدور التالي.