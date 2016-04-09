صانع الصابون في مصر .. للنظافة حكاية

يعتبر "طارق قاسم" أنه ورث مهنة صناعة الصابون وبيع المنتجات المنزلية عن والده الذي كان يعمل عطارا، إذ يشير إلى تشابه تلك المهن مع بعضها البعض.

في منطقة إمبابة بمحافظة القاهرة بمصر يصنع قاسم الصابون في براميل مصنوعة من البلاستيك، يقوم بملئها بمواد كيميائية تتفاعل مع بعضها وفقا لمقادير محسوبة بدقة، ثم يضيف الألوان والروائح ليخرج الصابون في النهاية بصورة جيدة ورائحة عطرة.

"لا أحد يستطيع خداع الزبائن" يقولها قاسم بحسم مؤكدا أنهم يعرفون مدى جودة الصابون من خلال ملمسه ورائحته.

ومثل كل مهنة توجد لمهنة قاسم موسم سنوي، يبدأ من يوم العاشر من رمضان وحتى قبل عيد الفطر بيومين، حيث تحرص الأسر المصرية على تنظيف بيوتها وتجديدها استعدادا للعيد، ولذلك تتضاعف المبيعات خلال تلك الأيام مرة أو مرتين.

يواجه قاسم عدة مخاطر في مهنته، مثل تعرضه المستمر للصودا الكاوية التي تؤثر على الصدر، لذلك يستعين بالتهوية المستمرة للتخفيف من آثارها. كما تؤثر العطور الكثيرة التي يتعامل معها على الجيوب الأنفية.

ولا تقتصر المصاعب على الجانب الصحي فقط، بل تتعدى إلى متاعب اقتصادية، بعد ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار جميع السلع وانخفاض سعر الجنيه، كما يواجه قاسم متاعب الحياة وتكاليف معيشته مع أسرته المكونة من زوجة و3 أولاد في مراحل التعليم المختلفة.