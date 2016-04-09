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شاهد: عنكبوت تمتلك أسرع فكين في العالم

9/4/2016

أعرب باحثون عن اعتقادهم أن عنكبوتا صغيرة من نيوزيلندا تمتلك أسرع فكين في العالم، وذلك بعد أن تم تصويرها في مقطع فيديو سريع للغاية وهي تلتهم فريستها في عشر من المللي ثانية.

وأجرى البحث الذي نشر في مجلة "كارنت بيولوجي" أمس الجمعة علماء أمريكيون.

وقالت الباحثة "هانا وود" من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمعهد سميثسونيان في الولايات المتحدة إن العلماء شاهدوا في أوقات سابقة حالات انقضاض على الفرائس بسرعة عالية مماثلة لكن من النمل وليس من العناكب.       

وصورت "وود" 14 نوعا من العناكب وهي تهاجم فرائسها من الحشرات، وتبين أن أسرع الأنواع هي من جنس زيارتشيا الموجود فقط في نيوزيلندا.

وأوضحت "وود" أن الطاقة الناتجة من الفكين في بعض العناكب، التي خضعت للدراسة، تفوق ما يمكن ان تنتجه عضلات الفكين الضئيلة، ما يعزز من إمكانية وجود آلية هيكلية أخرى تعمل في نفس التوقيت.

وقالت إن "دراسة تلك العناكب يمكن أن تسمح للبشر بتصميم روبوتات تتحرك بطرق جديدة تستند إلى حركة تلك العناكب".

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