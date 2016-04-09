شاهد: تفاصيل مشروع الجسر الذي يربط بين مصر والسعودية

طرحت الدراسات المبدئية لمشروع الجسر الذي يصل بين مصر والمملكة العربية السعودية قبل 28 عاما، وتحديدا في 1988. وكان من المقرر وضع حجر الأساس للمشروع عام 2006، إلا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك اعترض على المشروع بدعوى تأثيره على السياحة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وبعد ثورة يناير، عاد الحديث مرة أخرى عن مشروع الجسر في البرلمان عام 2012، وأعلنت شركة "بن لادن السعودية" استعدادها إقامة المشروع، لكن عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر حال دون تنفيذ المشروع.

وتقترح الدراسات عدة مخططات لتنفيذ مشروع الجسر، الأول يمر من منطقة رأس الشيخ حميد في السعودية إلى جزيرة تيران، ثم جسر آخر يربط بين تيران وشرم الشيخ.

أما المخطط الثاني فيمر من منطقة رأس الشيخ حميد في السعودية إلى جزيرة صنافير، ومنها إلى جزيرة تيران ثم شرم الشيخ، أي إقامة 3 جسور.

فيما يبدأ المخطط الثالث من نفس المناطق حتى جزيرة تيران، ولكن مع حفر نفق من الجزيرة حتى شرم الشيخ بدلا من إقامة جسر.

ومن المقرر أن يحتوي الجسر على ممرات للشاحنات والسيارات وسكك حديدية لقطارات الشحن، وهو ما سيوفر على البضائع عدة أيام لعبور مضائق المنطقة.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 4 مليارات دولار، ويستغرق إنشاؤه 7 سنوات. لكن إسرائيل تعارض قيامه بسبب مروره عبر مضيق تيران الاستراتيجي بالنسبة لها.

وكان العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز" قد أعلن أمس (الجمعة) أن بلاده ومصر اتفقتا على إنشاء جسر بري يربط بينهما عبر البحر الأحمر.

وقال السيسي معقبا على إعلان الملك "سلمان بن عبد العزيز" إنشاء الجسر "اسمح لي جلالة الملك أن نطلق على هذا الجسر جسر الملك سلمان بن عبد العزيز".