شاهد : تشيلسي يتلقى هزيمته الأولى منذ تعيين هيدينك مدربا

تلقى نادي تشيلسي اللندني هزيمته الأولى منذ تعيين مدربه الهولندي، غوس هيدينك، مطلع عام 2016، في الدوري الإنجليزي على يد مضيفه سوانزي سيتي بهدف دون رد.

وسجل اللاعب الآيسلندي، غيلفي سيغوردسون، هدف المباراة الوحيد لصالح فريق سوانزي في الدقيقة 25 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الويلزي.

ويقبع تشيلسي في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي وهو المركز الذي لا يرضي جماهير "البلوز" التي تعودت على التتويج بالألقاب في السنوات الأخيرة.

وقد أعلن نادي تشيلسي مؤخرا تعيين المدرب الحالي للمنتخب الإيطالي، أنتونيو كونتي، مدربا للفريق بنهاية الموسم بدلا من المدرب الحالي، هيدينك، الذي خلف البرتغالي جوزيه مورينيو.