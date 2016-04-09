شاهد : بايرن يقترب من حسم الدوري بثلاثية في شتوتجارت

اقترب بايرن ميونيخ خطوة جديدة من تحقيق حلمه بالاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي عقب فوزه 3 / 1 على مضيفه شتوتجارت في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة اليوم السبت.

وعزز بايرن، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، موقعه في الصدارة بتلك النتيجة بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي يحل ضيفا على شالكه غدا الأحد في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد شتوتجارت عند 33 نقطة ليظل في المركز الثاني عشر، بعدما واصل ابتعاده عن نغمة الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق جورج نايديرمياير مدافع شتوتجارت الذي سجل بالخطأ في مرماه فريقه في الدقيقة 31، بعدما حاول إبعاد تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن طريق فرانك ريبيري ولكنها استقرت داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف ديفيد ألابا الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 52، بعدما تابع تمريرة من خوان بيرنات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ الدفاع ويسدد بقدمه اليسرى على يمين البولندي برزيمايسلاف تأيتون حارس مرمى شتوتجارت داخل الشباك.

وأعاد دانييل ديدافي المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى بعدما سجل هدفا لمصلحة شتوتجارت في الدقيقة 62 مستغلا هفوة من النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حاول معاونة الدفاع خلال إحدى الركلات الحرة لشتوتجارت، ولكنه أبعد الكرة بطريقة خاطئة لتتهيأ أمام ديدافي، الذي سدد مباشرة بقدمه اليمنى وهو جالس على الأرض على يسار مانويل نيوير حارس مرمى بايرن وتعانق الكرة الشباك.

وأنهى دوجلاس كوستا آمال شتوتجارت في التعادل بعدما سجل الهدف الثالث لبايرن قبل النهاية بدقيقة واحدة من قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء على يمين تأيتون الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتسكن شباكه.

وواصل شتوتجارت بتلك النتيجة نتائجه المخيبة أمام بايرن، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز على الفريق البافاري منذ آذار/مارس عام 2010، علما بأن آخر فوز حققه الفريق على ملعبه أمام بايرن يرجع إلى تشرين ثان/نوفمبر عام .2007