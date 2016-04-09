البث الحي
منوعات

شاهد : بايرن يقترب من حسم الدوري بثلاثية في شتوتجارت

9/4/2016

اقترب بايرن ميونيخ خطوة جديدة من تحقيق حلمه بالاحتفاظ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي عقب فوزه 3 / 1 على مضيفه  شتوتجارت في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة اليوم السبت.       

وعزز بايرن، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي، موقعه في الصدارة بتلك النتيجة بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي يحل ضيفا على شالكه غدا الأحد في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد شتوتجارت عند 33 نقطة ليظل في المركز الثاني عشر، بعدما واصل ابتعاده عن نغمة الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق جورج نايديرمياير مدافع شتوتجارت الذي سجل بالخطأ في مرماه فريقه في الدقيقة 31، بعدما حاول إبعاد تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن  طريق فرانك ريبيري ولكنها استقرت داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، أضاف ديفيد ألابا الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 52، بعدما تابع تمريرة من خوان بيرنات داخل منطقة الجزاء، ليراوغ الدفاع  ويسدد بقدمه اليسرى على يمين البولندي برزيمايسلاف تأيتون حارس مرمى شتوتجارت داخل الشباك.

وأعاد دانييل ديدافي المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى بعدما سجل هدفا لمصلحة شتوتجارت في الدقيقة 62 مستغلا هفوة من النجم البولندي  روبرت ليفاندوفسكي الذي حاول معاونة الدفاع خلال إحدى الركلات الحرة  لشتوتجارت، ولكنه أبعد الكرة بطريقة خاطئة لتتهيأ أمام ديدافي، الذي سدد  مباشرة بقدمه اليمنى وهو جالس على الأرض على يسار مانويل نيوير حارس  مرمى بايرن وتعانق الكرة الشباك.

وأنهى دوجلاس كوستا آمال شتوتجارت في التعادل بعدما سجل الهدف الثالث  لبايرن قبل النهاية بدقيقة واحدة من قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء  على يمين تأيتون الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى لتسكن شباكه.

وواصل شتوتجارت بتلك النتيجة نتائجه المخيبة أمام بايرن، بعدما عجز عن  تحقيق أي فوز على الفريق البافاري منذ آذار/مارس عام 2010، علما بأن آخر  فوز حققه الفريق على ملعبه أمام بايرن يرجع إلى تشرين ثان/نوفمبر عام  .2007 

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)