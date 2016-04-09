البث الحي
منوعات

شاهد: إنترناسيونالي يفوز بهدف نظيف أمام فروزينوني

9/4/2016

سجل ماورو ايكاردي هدفا ليتغلب إنترناسيونالي على فروزينوني المهدد بالهبوط 1-صفر ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

ولم يقدم إنترناسيونالي بقيادة مدربه روبرتو مانشيني أداء مقنعا خلال المباراة قبل أن يقفز إيكاردي فوق ليوناردو بلانشارد في الدقيقة 74 ليسجل برأسه في مرمى نيكولا ليالي إثر عرضية إيفان بريشيتش. وشكلت هذه لمحة نادرة من تألق إنترناسيونالي خلال اللقاء ليتجاوز فيورنتينا محتلا المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وطرد لاعب من أصحاب الأرض في الدقيقة 80 بعد حصول بلانشارد على الإنذار الثاني عقب التحام عنيف مع ستيفان يوفيتيتش صاحب الأداء القوي.

وظل فروزينوني متراجعا بفارق نقطة واحدة خلف منطقة الأمان محتلا المركز 19 إلا أنه حصل على دفعة معنوية عقب الأداء الذي قدمه في الشوط الثاني.

وسدد لوكا باجانيني مرتين على مرمى سمير هاندانوفيتش إلا أن تسديدتيه ارتدتا من إطار المرمى.

 

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)