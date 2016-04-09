شاهد: إنترناسيونالي يفوز بهدف نظيف أمام فروزينوني

سجل ماورو ايكاردي هدفا ليتغلب إنترناسيونالي على فروزينوني المهدد بالهبوط 1-صفر ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

ولم يقدم إنترناسيونالي بقيادة مدربه روبرتو مانشيني أداء مقنعا خلال المباراة قبل أن يقفز إيكاردي فوق ليوناردو بلانشارد في الدقيقة 74 ليسجل برأسه في مرمى نيكولا ليالي إثر عرضية إيفان بريشيتش. وشكلت هذه لمحة نادرة من تألق إنترناسيونالي خلال اللقاء ليتجاوز فيورنتينا محتلا المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وطرد لاعب من أصحاب الأرض في الدقيقة 80 بعد حصول بلانشارد على الإنذار الثاني عقب التحام عنيف مع ستيفان يوفيتيتش صاحب الأداء القوي.

وظل فروزينوني متراجعا بفارق نقطة واحدة خلف منطقة الأمان محتلا المركز 19 إلا أنه حصل على دفعة معنوية عقب الأداء الذي قدمه في الشوط الثاني.

وسدد لوكا باجانيني مرتين على مرمى سمير هاندانوفيتش إلا أن تسديدتيه ارتدتا من إطار المرمى.