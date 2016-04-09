البث الحي
منوعات

شاهد: أرسنال يتعادل مع ويستهام بثلاثة أهداف في مباراة مثيرة

9/4/2016

خيم التعادل 3 / 3 على المباراة المثيرة  التي جمعت ويستهام يونايتد بضيفه أرسنال اليوم السبت في المرحلة الثالثة  والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

وتقدم أرسنال بهدفين عن طريق الألماني الدولي مسعود اوزيل والتشيلي  الدولي أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 18 و35  من زمن الشوط الأول .

ولكن أندي كارول تقمص دور البطولة وسجل هدفين لويستهام في الدقيقتين 43  و47 لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني أحرز كارول الهدف الثالث له (هاتريك) في الدقيقة 51 ثم رد المدافع الفرنسي لوران كوتشيلني بهدف التعادل لأرسنال في الدقيقة السبعين.

وظل أرسنال في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام  الوصيف وعشر نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر وحافظ ويستهام على موقعه في  المركز السادس برصيد 52 نقطة.

 

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)