شاهد: أرسنال يتعادل مع ويستهام بثلاثة أهداف في مباراة مثيرة

خيم التعادل 3 / 3 على المباراة المثيرة التي جمعت ويستهام يونايتد بضيفه أرسنال اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدفين عن طريق الألماني الدولي مسعود اوزيل والتشيلي الدولي أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 18 و35 من زمن الشوط الأول .

ولكن أندي كارول تقمص دور البطولة وسجل هدفين لويستهام في الدقيقتين 43 و47 لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني أحرز كارول الهدف الثالث له (هاتريك) في الدقيقة 51 ثم رد المدافع الفرنسي لوران كوتشيلني بهدف التعادل لأرسنال في الدقيقة السبعين.

وظل أرسنال في المركز الثالث برصيد 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام الوصيف وعشر نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر وحافظ ويستهام على موقعه في المركز السادس برصيد 52 نقطة.