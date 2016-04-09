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رينو الفرنسية وشركاء يعتزمون استثمار مليار دولار في المغرب

8/4/2016

أحد مصانع رينو بالمغرب ـ أرشيف

قال وزير الصناعة المغربي مولاي حفيظ العلمي اليوم الجمعة إن شركة رينو الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات وشركات موردة لمكونات الإنتاج تنوي استثمار عشرة مليارات درهم (نحو مليار دولار) في البلاد لإنشاء "مصانع صديقة للبيئة."

وأضاف العلمي إن المصانع الجديدة ستزيد المكون المحلي في سيارات رينو إلى 65 بالمئة من 32 بالمئة حاليا وإنها من المتوقع أن تحقق إيرادات بقيمة 20 مليار درهم (الدولار = 9.5960 درهم مغربي).

ويشار إلى أن "رينو" تمتلك مصنعين لإنتاج السيارات في المغرب، أحدهما مصنع لإنتاج السيارات، وآخر لتجميع السيارات فقط بالقرب من الدار البيضاء.

ويتوقع المغرب أن تصل صادرات صناعته للسيارات إلى 100 مليار درهم سنويا بحلول 2020 بعد قرار (بيجو ستروين) العام الماضي بناء مصنع بقيمة 557 مليون يورو في المملكة والذي من المنتظر أن ينتج 200 ألف مركبة سنويا. 

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