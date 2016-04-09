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رويترز: الشرطة التركية تفجر حقيبة في ميدان تقسيم

9/4/2016

شاهد : الشرطة التركية تفجر حقيبة في ميدان تقسيم

قال شاهد عيان لوكالة رويترز إن الشرطة التركية نفذت تفجيرا تحت السيطرة في ميدان تقسيم بإسطنبول يوم السبت بعد ساعات من تحذير السفارة الأمريكية من "تهديدات جدية" لمناطق سياحية وميادين عامة.

وأضاف الشاهد أن الشرطة أغلقت ميدان تقسيم وهو مقصد سياحي شهير في وسط المدينة.

وتابع أن أحد المتخصصين في إبطال مفعول القنابل فتش حقيبة وبعد ذلك فجرها مما أحدث دويا.

وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة قبل قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول الأسبوع الجاري.

وكانت الولايات المتحدة حذرت رعاياها يوم السبت من "تهديدات جدية" للمناطق السياحية في تركيا خاصة إسطنبول ومنتجع أنطاليا الساحلي بجنوب غرب البلاد.

 

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