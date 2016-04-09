رسالة نصية من طفل تنقذ 15 مهاجرا في بريطانيا

الصبي يقف وسط مخيم كاليه للاجئين-غيتي(أرشيف)

أنقذت الشرطة البريطانية 15 مهاجرا علقوا في شاحنة بعدما أرسل صبي أفغاني (سبعة أعوام) رسالة نصية إلى أحد العاملين بجمعية خيرية قال فيها إن الأكسيجين بدأ ينفد.

وذكرت جمعية " ساعدوا اللاجئين " ومقرها بريطانيا في بيان" اختبأ أحمد وهو لاجئ يافع من أفغانستان وكان يعيش في مخيم كاليه، في شاحنة من فرنسا إلى المملكة المتحدة ليجد نفسه عالقا في كابينة موصدة وبدأ يفقد القدرة على التنفس ".

أرسل أحمد رسالة نصية عاجلة من هاتفه الجوال إلى "ليز كليغ" و"إنكا سوريل" من " مركز النساء والأطفال " غير الرسمي في مخيم كاليه للاجئين.

وبمساعدة جمعية "ساعدوا اللاجئين"، قامت "كليغ" و"سوريل" بالاتصال بالشرطة البريطانية وساعدتا في القيام بتحرك سريع " أنقذ في النهاية حياة الصبي و14 لاجئا اخر اختبأوا في مؤخرة الشاحنة معه " بحسب الجمعية.

وقالت الجمعية إن إنقاذ الخمسة عشر شخصا " يرجع جزئيا إلى قدرة هذا الطفل في نقل مدى خطورة موقفه".

وأضافت أن هذا يرجع أيضا " إلى حقيقة أن ليز وإنكا أعطيا الصبي هاتفا جوالا يوجد به رصيد وأرقام الطوارئ وأبلغاه بأهمية التواصل معهما في حال تعرض لخطر من أي نوع".