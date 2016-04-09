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دراسة: السمنة أثناء الحمل خطر على الأم والجنين

9/4/2016

دراسة: السمنة خلال الحمل خطر

كشفت دراسة بريطانية عن أن الإصابة بالسمنة والسكر خلال الحمل قد تؤدي إلى كبر حجم الجنين بشكل غير طبيعي، ما يعرض الأم للخطر خلال الولادة، إضافة إلى زيادة احتمال إصابة الطفل بالسمنة أو السكر في مرحلة لاحقة من حياته.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج أن النساء البدينات، اللاتي يطورن مرض السكري أثناء الحمل – المعروف باسم سكر الحمل – هن أكثر عرضة خمس مرات لزيادة حجم الجنين قبل الشهر السادس.

وقال رئيس فريق البحث "د.أولا سوفيو" من جامعة كامبريدج "دراستنا تشير إلى أن حجم الأطفال من امرأة تم تشخيصها خلال فترة الحمل على أنها مصابة بسكر الحمل، كبير بشكل غير طبيعي".

وأضاف "نظرا لخطر حدوث مضاعفات للأم والطفل من مرض سكر الحمل، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن فحص النساء في وقت مبكر من الحمل قد يساعد في تحسين النتائج قصيرة وطويلة المدى بالنسبة للنساء".

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