حماس : تلقينا دعوة رسمية لزيارة السعودية

عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار- غيتي

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن "محمود الزهار" عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوله أن الحركة تلقت دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية في 24 من أبريل/نيسان الجاري.

وأعرب "الزهار" عن أمله في أن تعمل زيارة وفد الحركة إلى السعودية على إعادة العلاقات مع كافة الدول العربية والإسلامية والمساندة للقضية الفلسطينية.

وأشار "الزهار" إلى الحركة ستجري زيارات لعدة دول أخرى بما فيها تركيا.

وتأتي الدعوة بعد أيام من زيارة وفد من الحركة إلى القاهرة، والتي يزورها حاليا العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز".