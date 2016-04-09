تونس: إحباط خطط لتفجير جامع واستهداف سجن

قوات أمن تونسية/أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية التونسية (الجمعة) عن إحباط مخطط عنصر "إرهابي" لتفجير جامع ، فيما أجهضت مخططا آخر لاستهداف أحد السجون.

وأوضحت الداخلية أن الأمن أوقف خلية "إرهابية" بجهة الكاف شمال غرب البلاد تتكون من خمسة عناصر، كانت قد كلفت عنصرا من الجهة بتفجير جامع محاذ لمقر أمني وتمكينه من مبلغ 50 ألف دينار.

وأوقف الأمن عنصرا "تكفيريا" مواليا لتنظيم الدولة بجهة المهدية على الساحل التونسي كان يخطط بمعية ثلاثة عناصر أخرى للتدرب على الأسلحة واستهداف أحد السجون.

وتسير عمليات الملاحقة للخلايا المسلحة بشكل مستمر منذ أحداث مدينة بن قردان في آذار/مارس الماضي، والتي أحبط خلالها الأمن والجيش هجوما هو الأول من نوعه لمسلحي تنظيم الدولة في مواجهات أوقعت 55 قتيلا في صفوف المسلحين و13 أمنيا وعسكريا وسبعة مدنيين.