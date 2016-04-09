البث الحي
منوعات

تونس: إحباط خطط لتفجير جامع واستهداف سجن

8/4/2016

قوات أمن تونسية/أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية التونسية (الجمعة) عن إحباط مخطط عنصر "إرهابي" لتفجير جامع ، فيما أجهضت مخططا آخر لاستهداف أحد السجون.

وأوضحت الداخلية أن الأمن أوقف خلية "إرهابية" بجهة الكاف شمال غرب البلاد تتكون من خمسة عناصر، كانت قد كلفت عنصرا من الجهة بتفجير جامع محاذ لمقر أمني وتمكينه من مبلغ 50 ألف دينار.

وأوقف الأمن عنصرا "تكفيريا" مواليا لتنظيم الدولة بجهة المهدية على الساحل التونسي كان يخطط بمعية ثلاثة عناصر أخرى للتدرب على الأسلحة واستهداف أحد السجون.

وتسير عمليات الملاحقة للخلايا المسلحة  بشكل مستمر منذ أحداث مدينة بن قردان في آذار/مارس الماضي، والتي أحبط خلالها الأمن والجيش هجوما هو الأول من نوعه لمسلحي تنظيم الدولة في مواجهات أوقعت 55 قتيلا في صفوف المسلحين و13 أمنيا وعسكريا وسبعة مدنيين.       

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)