بغداد بعد 13 عاما من السقوط.. السلام ودّع داره

في مثل هذا اليوم، التاسع من أبريل/ نيسان عام 2003، دخلت القوات الأمريكية العاصمة العراقية بغداد، وقامت بهدم تمثال للرئيس العراقي الراحل صدام حسين بساحة الفردوس في قلب المدينة، في مشهد أصبح رمزا لحقبة جديدة في تاريخ الوطن العربي.

بغداد التي كانت تسمى قديما "دار السلام" ودعها السلام بعد سقوطها وأصبحت مدينة لا تفارقها التفجيرات ورائحة الموت.

بدأت عملية الغزو في العشرين من مارس/ آذار من نفس العام، بحجة وجود أسلحة الدمار الشامل وعناصر تنظيم القاعدة في العراق.

وقبل سقوط بغداد بأربعة أيام، بدأ تحرك القوات الأمريكية نحو العاصمة العراقية، وشنت المدرعات والدبابات الأمريكية هجوما على مطار بغداد في اليوم نفسه، وخاضت القوات الأمريكية معارك عنيفة مع وحدات الجيش العراقي بالمطار.

في 7 أبريل/ نيسان شنت قوات أمريكية هجوما على القصر الجمهوري، لينسحب الجيش العراقي بعد ذلك من بغداد بشكل مفاجئ لم تتضح أسبابه، فيما تحدثت مزاعم عن صفقة أمريكية مع قيادات بالجيش العراقي لتفادي معركة كبرى في بغداد.

وبعد ذلك بيومين أعلنت القوات الأمريكية سيطرتها على أغلب مناطق العاصمة بغداد، وفتح سقوط المدينة الباب أمام سقوط المزيد من المدن العراقية الكبرى، فقد سقطت مدينة كركوك في 10 أبريل/ نيسان، بينما سقطت تكريت في 15 أبريل/ نيسان.

قامت الإدارة الامريكية بعد ذلك بتعيين "بول بريمر" حاكما للعراق، الذي كان أول قراراته حل الجيش العراقي.

وتقدر إحصائيات غير رسمية إن أكثر من مليون ونصف المليون عراقي قضوا خلال سنوات الاحتلال الأمريكي، في واحدة من أكبر مآسي العصر الحديث.

وبعد 13 عاما من الذكرى لا تزال الأزمة السياسية تراوح مكانها في العراق الذي ينهشه الإرهاب والاقتتال الطائفي وانعدام الأمن والأمان.