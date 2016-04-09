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بالفيديو: لوحة عارية لترامب بمليون جنيه استرليني

9/4/2016

يبدو أن الضجة التي يثيرها المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" لم تقتصر على الولايات المتحدة فقط.

فقد عرضت إحدى قاعات الفنون التشكيلية في العاصمة البريطانية لندن لوحة عارية لترامب تحت اسم "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" وهو الشعار الذي يرفعه ترامب في حملته الانتخابية.

وقالت القاعة إن ثمن اللوحة مليون جنيه استرليني أي نحو 1.4 مليون دولار أمريكي.

ومنع عرض اللوحة في الولايات المتحدة وانتقدها البعض، وقالت "إلما غور" التي رسمت اللوحة إنها تتفهم الإعتراضات التي ثارت، ولكنها معترضة على منع عرض اللوحة سواء في قاعات عرض الفنون التشكيلية أو على بعض المواقع على شبكة الإنترنت.

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