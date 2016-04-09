الشرطة الأمريكية تعتقل قاتل بن لادن

أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الراحل – الجزيرة

قالت الشرطة إن جنديا سابقا بالبحرية الأمريكية يقول إنه هو من أطلق الرصاصة التي قتلت أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل قد اعتقل للاشتباه في قيادته سيارة تحت تأثير الخمر في وقت مبكر أمس (الجمعة) بولاية مونتانا.

وقال "جورج سكوليتش" نائب قائد إدارة إنفاذ القانون في "بوتي سيلفر بو" بولاية مونتانا إن روب أونيل وعمره 39 عاما بدا ثملا حين ضبط جالسا في مقعد القيادة أمام متجر في بوتي بغرب الولاية.

وأضاف سكوليتش أن أونيل رفض الخضوع لاختبار واعتقل بتهمة القيادة تحت تأثير الخمر وهي المخالفة الأولى من هذا النوع بالنسبة له حيث احتجز بالسجن قبل إطلاق سراحه بكفالة بلغت 685 دولارا.

وقال سكوليتش إن أونيل لم يشاهد وهو يقود السيارة لكن قانون مونتانا يتيح اعتقال أي شخص يضبط مخمورا أمام مقعد السائق حتى وإن لم تتحرك السيارة في ذلك الوقت.

وجذب أونيل اهتماما شعبيا حين أبلغ صحيفة واشنطن بوست في 2014 بأنه هو من أطلق الرصاصة القاتلة على جبهة بن لادن خلال عملية مداهمة نفذتها القوات البحرية الخاصة ضد زعيم القاعدة الراحل في مجمع سكني في باكستان.

وقالت واشنطن بوست إن أونيل اعترف بأن طلقات استهدفت بن لادن أطلقها أيضا شخصان آخران على الأقل من عناصر البحرية أحدهما هو "مات بيسونيتي" الذي ألف كتابا في 2012 عن العملية.

