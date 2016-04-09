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السجن لإيطالي قتل كلب جاره بإطعامه المكسرات

9/4/2016

السجن لإيطالي قتل كلب جاره بإطعامه المكسرات

أصدرت محكمة إيطالية حكما بالسجن لمدة عام على رجل تسبب في تسميم كلب جاره بإطعامه المكسرات في كل مرة كان ينبح فيها في الحديقة خارج منزل صاحبه.

وجاء هذا الحكم أقصى من العقوبة التي طالبت بها النيابة وهى دفع غرامة قدرها ثمانية آلاف يورو، وفقا لما ذكره موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوربي.

وكان الكلب قد نفق بعد بضعة أشهر من مرضه الشديد الذي حير طبيبه البيطري. وبعد سلسلة من المحاولات لتشخيص المرض والعلاج، اكتشف الطبيب أن تناول الكلب للمكسرات تسبب في إصابته بمشاكل معوية شديدة.

وكان صاحب الكلب، المقيم في قرية "لا لوجيا" القريبة من "تورينو" شمال غرب إيطاليا قد أشار بأصابع الاتهام إلى جاره، الذي تردد أنه كان يلقي بالجوز إلى الكلب من شرفة منزله في كل مرة ينبح فيها في الحديقة وقد تأكد للمحكمة أن الكلب مات بسبب كثرة تناوله "الجوز" وهو مثل الشيكولاتة سامة بالنسبة للكلاب.

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