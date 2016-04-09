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الرئيس الجيبوتي يفوز بولاية رئاسية رابعة

9/4/2016

الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله – رويترز

فاز الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" بولاية رابعة مدتها خمس سنوات من الجولة الانتخابية الأولى التي جرت يوم أمس (الجمعة) وفق نتائج أولية أعلن عنها التلفزيون الرسمي في البلاد.

وحسب المصدر نفسه الذي أعلن النتيجة فجر اليوم (السبت) فإن مرشح حزب الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، فاز بأكثر من 79% في حين تجاوزت نسبة المشاركة 61% من دون مزيد من التفاصيل.

وكان قد دُعي أكثر من 180 ألف ناخب جيبوتي، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها إلى جانب جيله، ثلاثة من المستقلين هم: حسن إدريس أحمد، وجامع عبد الرحمن جامع، ومحمد موسى علي، واثنان من المعارضة هما: محمد داود شحم، وعمر علمي خيري.

وجيله (65 عاماً) هو الرئيس الثاني لجيبوتي منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1977، حيث وصل للحكم في 8 من مايو/أيار 1999، بعد تخلي سلفه الرئيس الراحل "حسن جوليد" عن الحكم.

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