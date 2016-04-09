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البنتاغون: أمريكا بحاجة لمحركات روسية

9/4/2016

صاروخ أطلس 5 يحمل قمرا صناعيا للفضاء-رويترز(أرشيف)

قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) إن الولايات المتحدة ستحتاج لشراء محركات روسية لتشغيل صواريخ فضاء أمريكية.

وقال "روبرت وورك" نائب وزير الدفاع الأمريكي إن البنتاغون ستحتاج إلى شراء ما يصل إلى 18 محركا آخر روسي الصنع من طراز أر دي- 180 لتشغيل صواريخ تحمل الأقمار الصناعية الأمريكية إلى الفضاء خلال السنوات الست المقبلة أو نحو ذلك.

وحظر الكونغرس استخدام محركات الصواريخ أر دي-180 الروسية لأغراض عسكرية بعد 2019 في أعقاب ضم روسيا منطقة القرم الأوكرانية في 2014.

ولكن النواب الأمريكيين خففوا الحظر أواخر العام الماضي بسبب شعورهم بقلق من أن ذلك قد يؤدي إلى تعطل مشروع "يونايتد لونش آلاينس" المشترك بين شركتي لوكهيد مارتن وبوينج ويترك في الساحة فقط شركة سبيس إكس ذات الملكية الخاصة لإطلاق الأقمار الصناعية.

وقال وورك إن الولايات المتحدة بحاجة لضمان وجود ما لا يقل عن "وسيلتين ميسورتي التكاليف وموثوق بهما للوصول للفضاء."

وأضاف إن محركات أر دي-180 ستكون ضرورية فقط خلال ما وصفه بفترة انتقالية لتطوير محرك داخلي جديد للصواريخ.

وقال وورك "لا نرى أي وسيلة تمكننا من الحصول على محرك جديد في أي وقت أقل من ست سنوات. ولذلك خلال المرحلة الانتقالية نعتقد بقوة أننا بحاجة إلى محركات أر دي -180 ."

ويحث السناتور "جون ماكين" رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على المحركات الروسية التي يستخدمها مشروع "يونايتد لونش آلاينس" لتشغيل صواريخه من طراز أطلس5.

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