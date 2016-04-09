استقالة وزير برتغالي هدد بصفع صحفيين اثنين

وزير الثقافة البرتغالي المستقيل جواو سواريز

استقال وزير الثقافة البرتغالي "جواو سواريز" أمس (الجمعة) بعد تهديده عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصفع صحفيين اثنين لانتقاده، حسبما ذكرت وكالة أنباء لوزا البرتغالية.

وكتب "جواو" نجل رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ماريو سواريز، في تصريح لوكالة الأنباء "لقد عرضت استقالتي على رئيس الوزراء أنطونيو كوستا".

وقال "كوستا" للصحفيين في مدينة بورتو إنه قبل استقالة سواريز "وسيعين خلفا له في الأيام القادمة".

ونشر "سواريز" الخميس على فيسبوك تهديدا يستهدف اثنين انتقداه من كتاب الأعمدة في الصحيفة ذائعة الصيت "بوبليكو".

وكتب المحامي البالغ من العمر66 عاما على موقع التواصل الاجتماعي أنه "سيبحث عن "أوجستو سيبرا" و"فاسكو بوليدو فالنتي" لمنحهما صفعة قوية على الوجه".

وتعرض "سواريز" لانتقادات شديدة بسبب ما كتبه من قبل كل من المعارضة ووسائل الإعلام، على الرغم من أنه اعتذر عن ذلك؟

وحذر رئيس الوزراء كوستا من أن جميع وزراء الحكومة يجب أن يكونوا حريصين في ما يقولون.

وقال كوستا "لقد ذكرت جميع أعضاء مجلس الوزراء أنه ينبغي ألا ينسوا أبدا أنهم جزء من الحكومة، حتى على مائدة الإفطار".