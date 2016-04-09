أمريكا تعتزم نشر كلاب في المطارات الكبرى

شابط شرطة أمريكي يدرب كلبا – رويترز(أرشيف)

قال مدير إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية "بيتر نيفينجر" إنه يريد نشر كلاب بوليسية مدربة على رصد القنابل في كل المطارات الكبرى في جميع أنحاء البلاد.

وقال "نيفينجر" إن الكلاب ستتيح للركاب الذين يسمح لهم بالمرور أن يقفوا في صفوف تفتيش بها أجهزة لكشف المعادن لكنها لا تتطلب منهم أن يخلعوا أحذيتهم أو يخرجوا السوائل التي حفظوها في حقائب.

وقال للصحفيين في مقر الإدارة "أود أن أزيد بشكل كبير عدد الكلاب التي نستخدمها".

وتستخدم الإدارة التي تشرف على أمن وسائل النقل في الوقت الراهن222 فريقا من الكلاب لرصد أي مواد متفجرة في شحنات. وتم تدريب 140 من هذه الكلاب على شم الركاب كذلك.

وذكر نيفينجر أنه يود تدريب كل فرق الكلاب على شم الركاب بحلول نهاية هذا العام أو بداية عام 2017.

ورغم أن ولايته كمدير للإدارة على وشك الانقضاء عندما يغادر الرئيس باراك أوباما منصبه في يناير/ كانون الثاني 2017 فإن هدف نيفينجر هو نشر 500 من فرق الكلاب في كل المطارات المهمة في الولايات المتحدة بعد رحيله بفترة قصيرة.

ويقول إن وزارة الدفاع الأمريكية تحصل على الكلاب من مربين في أوربا وتستغرق نحو عشرة أشهر لتدريبهم. وتقلص فترة التدريب العدد الذي يمكن نشره من الكلاب على الفور.

وذكر أن إبدال نظام الفحص الأمني الراهن التي يستخدمها الركاب باستخدام الكلاب سيسرع حركة الطوابير في المطارات.

وتشكل هذه الصفوف في مناطق الفحص الأمنية بالمطارات مصدر إزعاج للركاب بالإضافة إلى مخاطر أمنية.

وقال نيفينجر الذي صادف هبوطه في مطار بروكسل بعد فترة قصيرة من تعرضه لهجوم يوم 22 من مارس/ آذار إن حركة الطوابير ستجعل من الصعب على المهاجمين أن يحددوا منطقة يمكن أن يحدثوا فيها أكبر قدر من الأضرار.