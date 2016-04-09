أمريكا تحذر رعاياها من تهديدات جدية في تركيا

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من تهديدات "جدية" بوقوع اعتداءات في المناطق السياحية في تركيا خاصة مدينة اسطنبول ومنتجع أنطاليا الساحلي بجنوب شرق البلاد.

وتعرضت تركيا لأربعة تفجيرات انتحارية هذا العام كان آخرها الشهر الماضي في اسطنبول. وألقي باللائمة في اثنتين من هذه الهجمات على تنظيم الدولة الإسلامية.

ونصحت السفارة الأمريكية في تركيا رعاياها في "رسالة عاجلة" بتوخي أقصى درجات الحذر إذا تواجدوا في تلك المناطق.

وأسفر هجوم الشهر الماضي على منطقة التسوق الرئيسية في اسطنبول عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية أيضا وإيراني. وقتل 12 سائحا ألمانيا في هجوم منفصل بالمنطقة التاريخية بالمدينة في يناير/ كانون الثاني. ووقع الهجوم الأكثر دموية في العاصمة أنقرة في أكتوبر/ تشرين الأول في تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 103 أشخاص.

وتواجه تركيا تهديدات أمنية عدة. وتشارك أنقرة في قتال تنظيم الدولة في سوريا والعراق في إطار التحالف بقيادة الولايات المتحدة كما تقاتل المسلحين الأكراد في جنوب شرقها بعد انهيار وقف إطلاق النار معهم في يوليو/ تموز الماضي.