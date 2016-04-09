البث الحي
منوعات

أردوغان: شعار رابعة يعني أننا أمة واحدة مهما اختلفت أعراقنا

9/4/2016

رفع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" شعار "رابعة" في كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات في مدينة اسطنبول.

وأكد "أردوغان" أن شعار رابعة "يعني أننا أمة واحدة مهما اختلفت أعراقنا وخلفياتنا" مستلهما الشعار في حديثه الذي أكد فيه وحدة الأمة التركية، مضيفا أن الأتراك لهم بلد واحد وعلم واحد لونه أحمر يشير إلى "دماء الشهداء" ومتابعا  "الدم الذي يلون العلم التركي اختلط بتراب الوطن وعلينا أن نضحي في سبيله".

وكرر أردوغان دعوته إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة الحالي، لأن الدول الخمسة (دائمة العضوية) ليس بينها بلد مسلم واحد،على حد قوله.

ونفى "أردوغان" أن تكون الدول التي تنفذ عمليات في سوريا يستهدف معظمها تنظيم الدولة بشكل أساسي، قائلا "لا يمكننا تصديق أن من لم يكترث لمقتل نصف المليون شخص في سوريا، يتجشم كل هذا العناء من أجل 20 ألفًا أو 30 ألف مقاتل أجنبي هناك".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستستضيف أول قمة إنسانية تعقدها الأمم المتحدة، معتبرا أن الغرب "سقط في اختبار الإنسانية ونجحنا فيه بامتياز" حسب تعبيره، مستطردا "نحمد الله على أننا أمة وقفت إلى جانب الحق إلى جانب المظلوم والمستضعف على مدى تاريخنا".

وقال "أردوغان" إن تركيا تخوض حربا ضارية ضد "الإرهاب" مؤكدا استمرار جهود استئصاله بصورة كاملة، مشيرا إلى استمرار قصف معاقل تنظيم الدولة شمال العراق وتكبيده خسائر فادحة خلال الأيام الأخيرة.

ووجه "أردوغان" حديثه إلى أتباع "فتح الله غولن" الذي يتهمه بالعمل على تكوين دولة موازية في تركيا قائلا "علينا أن ننقذ عقولنا من أن تنساق وراء الآخرين من ذوي الدعاوى الباطلة، نحن عبيد لله فقط لكن بعض الناس اختاروا أن يكونوا عبيدا لغيرهم وهذا ما لا نقبله" مضيفا "تركيا دولة واحدة لا تقبل بوجود دولة موازية ولن نسمح بوجود مثل هذا الكيان مطلقا".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)