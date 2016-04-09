أردوغان: شعار رابعة يعني أننا أمة واحدة مهما اختلفت أعراقنا

رفع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" شعار "رابعة" في كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات في مدينة اسطنبول.

وأكد "أردوغان" أن شعار رابعة "يعني أننا أمة واحدة مهما اختلفت أعراقنا وخلفياتنا" مستلهما الشعار في حديثه الذي أكد فيه وحدة الأمة التركية، مضيفا أن الأتراك لهم بلد واحد وعلم واحد لونه أحمر يشير إلى "دماء الشهداء" ومتابعا "الدم الذي يلون العلم التركي اختلط بتراب الوطن وعلينا أن نضحي في سبيله".

وكرر أردوغان دعوته إلى إصلاح نظام الأمم المتحدة الحالي، لأن الدول الخمسة (دائمة العضوية) ليس بينها بلد مسلم واحد،على حد قوله.

ونفى "أردوغان" أن تكون الدول التي تنفذ عمليات في سوريا يستهدف معظمها تنظيم الدولة بشكل أساسي، قائلا "لا يمكننا تصديق أن من لم يكترث لمقتل نصف المليون شخص في سوريا، يتجشم كل هذا العناء من أجل 20 ألفًا أو 30 ألف مقاتل أجنبي هناك".

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستستضيف أول قمة إنسانية تعقدها الأمم المتحدة، معتبرا أن الغرب "سقط في اختبار الإنسانية ونجحنا فيه بامتياز" حسب تعبيره، مستطردا "نحمد الله على أننا أمة وقفت إلى جانب الحق إلى جانب المظلوم والمستضعف على مدى تاريخنا".

وقال "أردوغان" إن تركيا تخوض حربا ضارية ضد "الإرهاب" مؤكدا استمرار جهود استئصاله بصورة كاملة، مشيرا إلى استمرار قصف معاقل تنظيم الدولة شمال العراق وتكبيده خسائر فادحة خلال الأيام الأخيرة.

ووجه "أردوغان" حديثه إلى أتباع "فتح الله غولن" الذي يتهمه بالعمل على تكوين دولة موازية في تركيا قائلا "علينا أن ننقذ عقولنا من أن تنساق وراء الآخرين من ذوي الدعاوى الباطلة، نحن عبيد لله فقط لكن بعض الناس اختاروا أن يكونوا عبيدا لغيرهم وهذا ما لا نقبله" مضيفا "تركيا دولة واحدة لا تقبل بوجود دولة موازية ولن نسمح بوجود مثل هذا الكيان مطلقا".