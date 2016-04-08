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واشنطن تقدر عدد مسلحي تنظيم الدولة في ليبيا بـ 6 آلاف مقاتل

8/4/2016

أمريكا تقدر عدد مسلحي تنظيم الدولة في ليبيا بـ 6 آلاف مقاتل- أرشيف

قال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا إن عدد مسلحي تنظيم الدولة تضاعف في ليبيا إلى ما بين 4000 و6000 مسلح خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف.

وقال الجنرال "ديفيد رودريجيز" قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا في إفادة صحفية أمس إن معقل الدولة في ليبيا هو مدينة سرت لكن التنظيم له وجود أيضا في درنة وبنغازي في الشرق وصبراتة في الغرب.

وقال "في بنغازي ودرنة حاربت (الجماعات المسلحة الليبية) ضد التنظيم وجعلت من الأصعب لهم العمل وكذلك في صبراتة."

وأضاف "رودريجيز" مستشهدا بتقييمات المخابرات الأمريكية لنمو التنظيم أنهم "يواجهون نمو الدولة الإسلامية في عدة مناطق في أنحاء ليبيا."

وقال رودريجيز "التحدي أمام حكومة الوحدة الوطنية هو جمعهم معا من أجل مستقبل ليبيا ولكن أيضا للتخلص من تنظيم الدولة". وقلل رودريجيز من احتمال خروج تنظيم الدولة من قاعدتها والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي مثلما فعلت في العراق وسوريا.

وقال "ليس لديهم أشخاص محليون يعرفون عن ليبيا بقدر ما كان لديهم في العراق وسوريا. الليبيون مختلفون أيضا في الطريقة التي يعاملون بها الأجانب ويستجيبون بها وكل ذلك له تأثير".

وأضاف رودريجيز أن الضربات الجوية الأمريكية في ليبيا استهدفت التنظيم لكن تلك الجهود مركزة على أهداف تشكل تهديدا مباشرا على المصالح الأمريكية والأفراد الأمريكيين.

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