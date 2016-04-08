ميانمار تفرج عن أكثر من ألفي سجين منهم 69 طالبًا

سان سو تشي/ مستشارة دولة ميانمار

أفرجت السلطات في ميانمار، اليوم (الجمعة) عن أكثر من ألفي سجين، منهم 69 طالبًا، من دون أن تطلق سراح أي من المعتقلين السياسيين في سجونها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "أكثر من 2100 سجين، تم الإفراج عنهم في أنحاء البلاد، بعد أن أنهوا أحكامهم" مشيرةً إلى أن 400 منهم أطلق سراحهم من سجن "أوبو" في مدينة ماندالاي، و108 آخرين من سجن "إنسين" في "يانغون"، ليس بينهم معتقلون سياسيون.

وكانت السلطات في ميانمار، قد اعتقلت في مارس/آذار من العام الماضي، الطلاب الذين تم الإفراج عنهم اليوم، خلال مسيرة طلابية، نظمت في العاصمة التجارية، يانغون، احتجاجًا على النظام التعليمي.

وكانت "أونغ سان سو تشي" مستشارة الدولة، أعلنت في بيان صدر عنها أمس الخميس، أن "الحكومة الجديدة تعمل على الإفراج، غير المشروط، عن المعتقلين السياسيين، خلال فترة احتفالات السنة الجديدة (ثينغيان) التي تبدأ في 12 من أبريل/ نيسان الجاري".

وتستمر احتفالات السنة الجديدة في ميانمار، خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 من أبريل/ نيسان الجاري.

تجدر الإشارة أن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اتهمت في تقريرها الصادر، مؤخرا، والذي جاء تحت عنوان "التعبير الجديد يواجه القمع القديم"، السلطات في ميانمار بـ"قمع التعبير السلمي، والنشاط السياسي منذ عام 2014".

وأوردت المنظمة الحقوقية بعض الإحصاءات في تقريرها، منها وجود 90 معتقلاً سياسيًا خلف القضبان، إضافة إلى 418 ناشطاً في انتظار محاكمتهم.