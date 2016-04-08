البث الحي
منوعات

لقاء بين تركيا وإسرائيل يسفر عن اتقاق وشيك لتطبيع العلاقات

8/4/2016

السفينة مرمرة التركية لدى مشاركتها في كسر الحصار على غزة (الفرنسية)

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وفدا تركيا يرأسه مستشار الوزارة  "فريدون سينيرلي أوغلو" التقى في لندن أمس (الخميس) وفدا إسرائيليا برئاسة الممثل الخاص لرئيس الوزراء "يوسف تشيخانوفير" و نائب رئيس مجلس الأمن  القومي "يعقوب ناجل".

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية، أن اللقاء بين الوفدين أحرز تقدما فيما يتعلق بالصيغة النهائية لنص الاتفاق الرامي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، في أعقاب المفاوضات التي جرت بينهما على خلفية حادثة السفينة "مرمرة الزرقاء". 

كما أفاد البيان أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتغلب على الخلافات في وجهات النظر بين البلدين.

وأضاف البيان، أن الجانبان اتفقا على وضع الصيغة النهائية للاتفاق، خلال الاجتماع المقبل، الذي سيعقد قريبا. 

جدير بالذكر أن تركيا تشترط  لاستئناف العلاقات مع إسرائيل، تقديم تعويضات لضحايا سفينة مرمرة الزرقاء، التي هاجمها الجيش الإسرائيلي عام 2010، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

المزيد من منوعات

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)