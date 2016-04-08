لقاء بين تركيا وإسرائيل يسفر عن اتقاق وشيك لتطبيع العلاقات

السفينة مرمرة التركية لدى مشاركتها في كسر الحصار على غزة (الفرنسية)

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن وفدا تركيا يرأسه مستشار الوزارة "فريدون سينيرلي أوغلو" التقى في لندن أمس (الخميس) وفدا إسرائيليا برئاسة الممثل الخاص لرئيس الوزراء "يوسف تشيخانوفير" و نائب رئيس مجلس الأمن القومي "يعقوب ناجل".

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية، أن اللقاء بين الوفدين أحرز تقدما فيما يتعلق بالصيغة النهائية لنص الاتفاق الرامي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، في أعقاب المفاوضات التي جرت بينهما على خلفية حادثة السفينة "مرمرة الزرقاء".

كما أفاد البيان أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بالتغلب على الخلافات في وجهات النظر بين البلدين.

وأضاف البيان، أن الجانبان اتفقا على وضع الصيغة النهائية للاتفاق، خلال الاجتماع المقبل، الذي سيعقد قريبا.

جدير بالذكر أن تركيا تشترط لاستئناف العلاقات مع إسرائيل، تقديم تعويضات لضحايا سفينة مرمرة الزرقاء، التي هاجمها الجيش الإسرائيلي عام 2010، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.