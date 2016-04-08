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لبنان: الحكم بسجن ميشال سماحة 13 عاما

8/4/2016

النائب والوزير السابق ميشال سماحة- رويترز

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية حكما بسجن النائب ووزير الإعلام الأسبق ميشال سماحة بالسجن 13 عاما بعد إدانته بمحاولة تنفيذ أعمال إرهابية.

وأدين سماحة بنقل مواد متفجرة وأسلحة إلى لبنان والتخطيط لتنفيذ سلسلة إغتيالات لشخصيات سياسية ودينية في لبنان بالتنسيق مع أجهزة الأمن السورية.

وكان وزير الإعلام السابق ميشال سماحة اعتقل في أغسطس آب عام 2012 وحكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.

وأطلق سراحه سماحة بكفالة في يناير كانون الثاني الماضي في انتظار إعادة محاكمته.

وقضى سماحة نحو عامين ونصف بالفعل على ذمة القضية.

واعترف سماحة بنقله المتفجرات من دمشق إلى بيروت بسيارته لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات بلبنان، وقال إنه استُدرج ووقع ضحية مخطط أمني وضعته مخابرات داخلية لبنانية وخارجية، كما اعترف كذلك بتسلم مبلغ 170 ألف دولار من سوريا في مكتب المسؤول في المخابرات السورية اللواء علي مملوك.

وفصل القضاء اللبناني قضية محاكمة سماحة عن محاكمة مملوك بسبب عدم تمكن القضاء من تبليغ الأخير بمواعيد محاكمته.

 

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